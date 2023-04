Ucraina: Commissione Ue, raggiunto accordo su transito prodotti agroalimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha raggiunto un accordo di principio con Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sull'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Ucraina. È quanto si legge in un messaggio Twitter del vicepresidente della Commissione europea con delega al commercio, Valdis Dombrovskis. "Con il commissario Janusz Wojciechowski abbiamo agito per rispondere alle preoccupazioni sia degli agricoltori dei Paesi Ue confinanti sia dell'Ucraina", si legge nel tweet di Dombrovskis. "Gli elementi chiave dell'accordo, come concordato anche con l'Ucraina, sono: il ritiro delle misure unilaterali da parte di Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria; misure di salvaguardia eccezionali per grano, mais, colza e semi di girasole; un pacchetto di sostegno di 100 milioni di euro per gli agricoltori colpiti in cinque Stati membri; indagini di salvaguardia su alcuni altri prodotti, tra cui l'olio di girasole; lavoro per garantire l'esportazione verso altri Paesi attraverso corsie di solidarietà", prosegue Dombrovskis nel messaggio. "Accolgo con favore l'accordo di principio raggiunto sul transito di 4 tipi di cereali e sementi ucraini. Un accordo che preserva sia la capacità di esportazione dell'Ucraina, in modo da continuare a nutrire il mondo, sia i mezzi di sussistenza dei nostri agricoltori", ha invece scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Beb)