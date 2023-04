© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha "voluto incontrare e ringraziare il personale dell’Unità di Crisi per il determinante lavoro svolto durante la crisi in Sudan e per l’evacuazione dei nostri connazionali". "Siamo sempre in prima linea per assistere gli italiani nel mondo", ha scritto Tajani in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter.(Com)