Lavoro: Turco (M5s), in bozza decreto nessuna traccia taglio cuneo, solo attacco a poveri

- Nella nuova bozza del decreto Lavoro “non c'è traccia del taglio del cuneo fiscale, che, fuor di propaganda, si traduce in pochi euro in più al mese nelle buste paga dei lavoratori”. Lo afferma in una nota il senatore e vicepresidente del M5s, Mario Turco. “In compenso, il governo demolisce il Reddito di cittadinanza, unica vera di misura di protezione sociale esistenze in Italia, e alimenta il precariato selvaggio smantellando il decreto Dignità ed innalzando a 15 mila euro l'importo annuo erogabile tramite voucher in alcuni settori del terziario. Ci chiediamo su che pianeta vivano Giorgia Meloni e i suoi ministri. Proprio mentre l'Istat conferma che l'inflazione continua a correre ad un passo che i salari non riescono a tenere, l'esecutivo punta ad indebolire ulteriormente le famiglie in difficoltà e i lavoratori. E lo fa, per di più, il primo maggio, in spregio al significato di questa giornata. Come ha detto oggi il presidente Conte, se il governo vuole fare questa sceneggiata di convocare il Cdm il giorno della Festa dei lavoratori, lo faccia per approvare il salario minimo legale", aggiunge Turco. (Rin)