Latina: assessore ambiente Lazio, trovare interlocutori per far ripartire servizio car sharing

- “Sono molto dispiaciuta del fatto che il servizio di Car Sharing a Latina sia stato interrotto”, lo dichiara in una nota l’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio Elena Palazzo. “Rendere sempre più sostenibile la mobilità nel nostro territorio e in particolare nel capoluogo pontino, è una delle mie priorità”, sottolinea l’assessore Palazzo -. Per questo mi auguro di trovare interlocutori locali che si mettano a disposizione per rimettere in moto il servizio al più presto. Sono certa che insieme potremo trovare le strade giuste. Come assessore all’Ambiente della Regione Lazio, con il supporto della nuova giunta guidata dal presidente Rocca – conclude l’assessore - farò certamente in modo di dare il mio contributo per avviare una politica volta sempre di più alla sostenibilità e alla tutela ambientale”. (Com)