Venezuela: Corte suprema, costituzionale la legge per espropriare beni legati a reati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di giustizia del Venezuela ha dichiarato costituzionale la Legge di estinzione della proprietà, provvedimento voluto dal governo per requisire i beni frutto di illeciti, approvato giovedì dal Parlamento. Il testo, che attende ora di essere promulgato dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è fonte di preoccupazione per i maggiori poteri concessi al governo. Nelle intenzioni dei proponenti, la legge dovrebbe consentire di confiscare i beni frutto di reati di corrutela nella pubblica amministrazione o altre fattispecie, come il traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità nel momento in cui le autorità ostentano il massimo sforzo nella lotta alla corruzione, anche interna al governo e ad amministrazioni pubbliche. (segue) (Vec)