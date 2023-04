Venezuela: Corte suprema, costituzionale la legge per espropriare beni legati a reati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata in "tempo record", la legge è secondo i promotori "ispirata" al modello fissato dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e i reati, e attribuisce allo Stato la possibilità di entrare in possesso dei beni "senza controprestazioni, o altro tipo di compensazione". Il "reato di corruzione non va in prescrizione", ha detto Diosdado Cabello, il numero due del governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), cui l'Aula ha assegnato il compito di coordinare la commissione che rivedrà tutte le leggi sulla materia, per renderle più incisive. "Per chi ha rubato anche 15 o 20 anni fa, non ci sono scuse", ha aggiunto Cabello. (segue) (Vec)