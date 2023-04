Venezuela: Corte suprema, costituzionale la legge per espropriare beni legati a reati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur riconoscendo il collegamento con il modello onusiano, l'organizzazione non governativa "Acceso a la justicia" ha avvertito dei "pericoli" che può avere la legge. "Temiamo che l'iniziativa, iscritta nella lotta alla corruzione, cerchi non solo di creare meccanismi che permettano al governo di appropriarsi di beni collegati ad atti illeciti, ma anche offrire uno strumento politico per attaccare, perseguitare e minacciare un cittadino qualsiasi", si legge in una nota che rimanda alla possibilità che vengano espropriati beni "sia se ottenuti in forma legale sia illegale". La legge, di 46 articoli, deve essere ora trasmessa alla Corte suprema di giustizia e quindi firmata dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, per la sua promulgazione. (segue) (Vec)