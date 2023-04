Ue: la Germania vuole produrre la maggior parte delle granate per l'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, “è chiaro” che sarà il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall a produrre le munizioni per l'Ucraina. La stessa azienda ha reso noto di essere attualmente in grado di fabbricare 450 mila proiettili di artiglieria all'anno, di cui 350 mila in Europa. “In futuro”, Rheinmetall prevede di incrementare la produzione “fino a una capacità di 600 mila” all'anno. Intanto, dai negoziati tra gli Stati membri, sta emergendo un compromesso secondo cui l'assemblaggio finale dei proiettili per l'ex repubblica sovietica deve avvenire nell'Ue, “affinché i costi vengano parzialmente rimborsati”. I componenti possono provenire da Paesi terzi. In questo caso, Rheinmetall potrebbe fornire 50 mila bossoli che produce in Australia e cariche di propellente che realizza in Sudafrica. (Geb)