Milano: Prefettura, dopo violenza in centrale controlli interforze saranno intensificati

- A fronte del gravissimo episodio verificatosi nella prima mattina di ieri alla Stazione Centrale di Milano, che ha visto coinvolta una giovane donna quale vittima di una aggressione a sfondo sessuale nella zona ascensori, la prefettura di Milano, in una nota, esprime soddisfazione per l'operato delle Forze di Polizia che hanno prontamente identificato il responsabile e lo hanno assicurato alla giustizia a distanza di poche ora dal momento in cui è stato commesso il fatto e rende noto che i servizi interforze saranno pertanto ancor più intensificati. La professionalità dimostrata del personale della Polfer e la tempestività dell'azione di contrasto degli episodi criminosi conferma l'efficacia dell'intensa e costante attività interforze posta in essere secondo il coordinamento del Ministero dell'Interno a partire dallo scorso gennaio, che proseguirà anche nei prossimi mesi. (segue) (Com)