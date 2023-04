Milano: Santanché, livello sicurezza inaccettabile, servono più controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il livello di insicurezza che ha raggiunto Milano è inaccettabile, un ennesimo episodio gravissimo che testimonia la pericolosità della stazione centrale. Al tempo stesso una pessima pubblicità per la città che dovrebbe invece prepararsi al meglio a uno degli appuntamenti più importanti per la Nazione come le Olimpiadi". Lo afferma in una nota il ministro del turismo Daniela Santanchè commentando l’episodio dello stupro in stazione centrale di Milano. "Basta con il finto buonismo della sinistra e l’accoglienza indiscriminata e priva di regole - prosegue - le importanti operazioni messe in campo dal Governo in tema di sicurezza devono essere anche accompagnate da maggiori controlli e restrizioni locali. La mia solidarietà alla vittima auspicando che possa presto riprendersi dopo questo episodio così doloroso per una donna.” (Com)