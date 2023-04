Afghanistan: ministero Esteri, divieto per le donne di lavorare con Onu è questione sociale interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo talebano in Afghanistan di impedire alle donne del Paese di lavorare per le Nazioni Unite rientra tra le “scelte sovrane”, oltre a rappresentare una “questione sociale interna che non ha alcuna conseguenza per gli Stati stranieri”. È quanto affermato dal ministero degli Esteri afgano dopo che, ieri, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato all’unanimità, in una risoluzione, la decisione dell'amministrazione afgana ad interim diretta alle donne del Paese, invitando i leader a retrocedere rapidamente sulla repressione dei diritti di donne e ragazze. La risoluzione - redatta da Emirati Arabi Uniti e Giappone - descrive il divieto come "senza precedenti nella storia delle Nazioni Unite", e mette in luce "il ruolo indispensabile delle donne nella società afgana". Per il Consiglio di sicurezza, il divieto, entrato in vigore all'inizio di aprile, oltre a minare i diritti umani e i principi umanitari, "avrà un impatto negativo e grave" sulle operazioni di assistenza dell’Onu in tutto il Paese, "compresa la fornitura di assistenza salvavita e di servizi di base ai più vulnerabili”. La risoluzione sottolinea inoltre l'urgente necessità di continuare ad affrontare la "terribile situazione economica e umanitaria" dell'Afghanistan, riconoscendo l'importanza di consentire alla Banca centrale di utilizzare i beni attualmente congelati al di fuori del Paese, "a beneficio del popolo afgano”. Ciò mentre un numero record di 28,3 milioni di persone necessita di aiuti, con le Nazioni Unite che hanno richiesto 4,6 miliardi di dollari per finanziare i soccorsi per l'anno in corso. (segue) (Res)