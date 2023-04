Afghanistan: ministero Esteri, divieto per le donne di lavorare con Onu è questione sociale interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato, ripreso dal quotidiano “Tolo News”, il ministero degli Esteri afgano ha affermato che “il percorso verso una ripresa postbellica richiede la rimozione incondizionata delle sanzioni e delle restrizioni al Paese, oltre alla fornitura di assistenza umanitaria e per lo sviluppo”. L'attuale crisi umanitaria dell'Afghanistan è "creata dall'uomo" e può essere risolta solo rimuovendo le restrizioni e aiutando l'Afghanistan ad affrontare "i principali cambiamenti climatici, infrastrutturali e di sviluppo”, si legge nel comunicato, che aggiunge: “Pur prendendo atto della condanna della decisione di impedire alle donne afgane di lavorare con le Nazioni Unite in Afghanistan, sottolineiamo che, in linea con il diritto internazionale e il forte impegno assunto dagli Stati membri a rispettare le scelte sovrane dell'Afghanistan, si tratta di una questione sociale interna". "Rimaniamo impegnati a garantire tutti i diritti delle donne afgane”, ha aggiunto il dicastero, affermando di accogliere con favore la parte della risoluzione 2681 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che “riafferma il forte impegno del Consiglio di sicurezza per la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità nazionale dell'Afghanistan; il sostegno al popolo afgano e per un Afghanistan pacifico, stabile e prospero; e il principio del diritto all'autodeterminazione guidata dagli afgani”. (segue) (Res)