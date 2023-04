Afghanistan: ministero Esteri, divieto per le donne di lavorare con Onu è questione sociale interna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan nell’agosto 2021 dopo il ritiro delle forze Nato che erano presenti nel Paese dal 2001. In un primo tempo, il gruppo estremista ha parzialmente garantito alcuni dei diritti conquistati dalle donne e dalle minoranze etniche e religiose dopo il crollo del primo regime talebano del 2001. Tuttavia, le autorità del governo talebano, non riconosciuto dalla comunità internazionale, hanno progressivamente limitato i diritti e le libertà e hanno nuovamente applicato l’interpretazione rigida della Sharia islamica. I talebani hanno prima bandito le ragazze dalle scuole medie e superiori e l’accesso delle donne al lavoro, ordinando di indossare nuovamente il velo integrale in pubblico. In seguito, il gruppo islamista ha nuovamente imposto l’obbligo per le donne di uscire solo se accompagnate da un tutore uomo, vietando loro anche l’accesso a parchi e altri luoghi di svago. Non da ultimo, risale al dicembre scorso la decisione di vietare alle donne di lavorare per organizzazioni non governative locali e internazionali. (Res)