Abruzzo: convegno “Le aree del sisma alla prova del Pnrr” su rilancio economico e sociale

- Per il rilancio economico e sociale delle aree colpite dal terremoto del 2009 e da quelli del 2016 e 2017, attraverso il fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - precisamente la macro misura B del programma "Next Appennino" - il sistema delle imprese e degli investimenti economici e sociali sarà finanziato per 700 milioni di euro, di cui 378 destinati al sostegno agli investimenti, 180 a turismo, cultura, sport e inclusione, 60 alla valorizzazione dell'ambiente, economia circolare e ciclo delle macerie, 82 a centri di ricerca per l'innovazione per complessivi 2.541 progetti presentati con richieste di agevolazioni pari a circa 1,5 miliardi di euro capaci di generare investimenti complessivi per oltre 2,3 miliardi di euro. Tra i progetti presentati, 744 hanno riguardato l'avvio di nuove micro e piccole imprese per il 79,3 per cento nel cratere sisma 2016 e per il restante 22,7 per cento nel cratere sisma 2009. È la fotografia scattata questa mattina in occasione del convegno "Le aree del sisma alla prova del Pnrr", organizzato e promosso dal Comune dell'Aquila al quale, sono intervenuti il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il sindaco, Pierluigi Biondi, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti di Invitalia, Abi e Unioncamere, e che si sarebbe dovuto concludere con l'intervento del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, trattenuto a Roma per i lavori parlamentari. La misura B ha come obiettivo quello di migliorare la capacità competitiva dei territori e l'imprenditorialità della popolazione residente attraverso la nascita di nuove imprese, il consolidamento di quelle esistenti, l'innovazione, lo sviluppo e la crescita occupazionale, la rigenerazione urbana, la transizione ecologica e digitale. All'interno del cratere 2016, il 60 per cento delle istanze proviene dalla regione Marche, il 13,9 per cento dall'Abruzzo, il 10,1 per cento dall'Umbria, il 16 per cento dal Lazio. (segue) (Gru)