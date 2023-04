Abruzzo: convegno “Le aree del sisma alla prova del Pnrr” su rilancio economico e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura B di NextAppennino si compone di nove sottomisure che andranno a sostenere, tra le altre cose, quattro grandi investimenti nel cratere 2009 (con un investimento medio di 50,5 milioni di euro) e undici in quello 2016 (con un investimento medio di 44,6 milioni di euro) nei settori farmaceutico, manifatturiero, dei servizi e alimentare; 92 investimenti di media dimensione con contratti di sviluppo e per il ciclo delle macerie; oltre all'avvio di microimprese con prevalenza nel settore di servizi di ricezione e ristorazione. Una menzione particolare merita la misura rivolta a cultura, turismo e sport che, a fronte di una dotazione di circa 60 milioni di euro, ha ricevuto richieste di contributi per 101 milioni di euro, a fronte di oltre 132 milioni di euro di investimenti. In totale le domande presentate sono state 205: 34 relative ai comuni abruzzesi del cratere 2009 (17,4 milioni); 21 relative ai comuni abruzzesi del cratere 2016 (4,5 milioni); 14 sono arrivate dai comuni del Lazio (6,6 milioni); 94 dalle Marche (48,8 milioni) e 42 dall'Umbria (18,2 milioni). Circa la metà delle imprese che hanno fatto domanda (110) sono realtà consolidate, le imprese nuove o comunque costituite nel 2022 sono 63, le restanti 32 sono state costituite prima del 2022. La provincia con il numero di richieste più alto è quella di Macerata (49), a seguire Perugia (37), Ascoli Piceno (34) e L'Aquila (31). Alla misura B, di cui è stato oggetto il convegno, si aggiunge la A destinata a città e paesi sicuri, sostenibili e connessi. La responsabilità degli interventi di entrambe le misure è affidata ad una cabina di coordinamento composta dal commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, che la presiede, dal responsabile della Struttura Sisma Abruzzo 2009, dal capo Dipartimento Casa Italia, dai presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dai rappresentanti dei sindaci delle quattro regioni. Per la gestione degli interventi, i soggetti attuatori si avvalgono di Invitalia, di Unioncamere e delle società di sviluppo regionali. (Gru)