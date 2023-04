Trasporti: sindacati, 14 maggio sciopero in Italo-Ntv per rinnovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sciopero di otto ore di tutto il personale Italo-Ntv il prossimo 14 maggio. A dichiararlo in una nota Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Fast Confsal che spiegano: "La trattativa per il rinnovo del contratto, scaduto a dicembre del 2021, ha subito un brusco stop dopo undici mesi di serrato confronto, a causa dell'atteggiamento di indisponibilità e chiusura da parte dell'azienda nel fornire risposte concrete alle richieste dei sindacati". "Le motivazioni alla base dello sciopero – sottolineano i sindacati – riguardano, in particolare, l'insufficienza della proposta economica presentata dalla Società̀ Italo – Ntv e il mancato pagamento del premio di risultato nei termini previsti dagli accordi, nonostante i livelli di produttività conseguiti dal personale". "Andremo avanti nel percorso di mobilitazione intrapreso - affermano infine Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovieri e Fast Confsal – auspicando altresì che la società Italo-Ntv mostri segnali tangibili per ricomporre la situazione di conflitto determinata, nell'interesse di lavoratrici e lavoratori che grazie al proprio lavoro e impegno hanno permesso la prosecuzione delle attività e il raggiungimento di risultati economici significativi per l'azienda". (Rin)