Italia-Qatar: la sorella dell’emiro Al Thani in visita agli Uffizi di Firenze

- La sorella dell’emiro del Qatar Tamin bin Hamad al Thani e grande mecenate dell’arte, Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa al Thani, si è recata oggi in visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze. A riceverla ed accompagnarla tra i capolavori del Rinascimento, questo pomeriggio, è stato lo stesso direttore Eike Schmidt. Lo riferiscono le Gallerie degli Uffizi in un comunicato, precisando che non è stata la prima volta che Al Mayassa si è recata in visita nel museo fiorentino. La mecenate aveva già visitato il celebre museo cinque anni fa, in occasione della mostra dedicata dalle Gallerie al rapporto tra Islam e Firenze dai tempi dei Medici al Novecento. Al centro della visita di oggi, durata circa un'ora, le nuove sale della pittura del Cinquecento al primo piano del museo, recentemente inaugurate: è stata la stessa sceicca a chiedere al direttore Schmidt di illustrargliele.(Com)