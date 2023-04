Sudan: fonti intelligence, gruppo Wagner invia armi alle Rsf dalla Repubblica Centrafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner ha inviato missili ed altre armi ai combattenti delle Forze rapide di supporto (Rsf) sudanesi a partire dalla Repubblica Centrafricana. Lo scrive la testata investigativa "Africa Intelligence" citando fonti dell'intelligence francese e statunitense, confermando voci circolanti da tempo sul coinvolgimento dei miliziani Wagner nel conflitto sudanese. In precedenza, l'emittente "Cnn" ha sostenuto che i Wagner stiano fornendo missili alle Rsf in Sudan per sostenerli negli scontri con l’esercito, inviando missili terra-aria che hanno rafforzato in modo significativo i combattenti paramilitari del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo contro il capo delle Forze armate regolari Abdel Fattah al-Burhan. Le Rsf hanno in precedenza respinto “categoricamente le accuse circa un nostro coinvolgimento con il gruppo Wagner nell’attuale conflitto in Sudan”, accusando a loro volta le Forze armate sudanesi (Saf) di essere sostenute da potenze straniere. (segue) (Res)