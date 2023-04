Sudan: fonti intelligence, gruppo Wagner invia armi alle Rsf dalla Repubblica Centrafricana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il fondatore della compagnia paramilitare russa Wagner, Evgenij Prigozhin, ha offerto la sua mediazione per risolvere il conflitto in corso in Sudan, negando che suoi miliziani siano coinvolti nei combattimenti. “Da due anni, nessun combattente del gruppo Wagner è presente in Sudan. Ad oggi non ce n’è nemmeno uno”, ha dichiarato Prigozhin in un messaggio pubblicato su Telegram. “A causa dell’elevato numero di richieste di vari media stranieri sul Sudan, la maggior parte delle quali provocatorie, riteniamo necessario informare tutti che la squadra di Wagner non è in Sudan da più di due anni”, si legge nella dichiarazione, in cui si sostiene inoltre che il gruppo non ha “da molto tempo” avuto contatti né con il generale e capo delle Forze armate Abdel Fattah al Burhan, né con il generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, cui rispondono le Forze di supporto rapido (Rsf). In precedenza anche Prigozhin aveva respinto le accuse di coinvolgimento dei Wagner in Sudan. (Res)