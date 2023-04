Diritti: Salvini, parole di saggezza e buonsenso da Papa contro utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole di saggezza e buonsenso da parte del Santo Padre contro la pratica dell'utero in affitto. Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando le parole del Papa, secondo cui “non è un bene creare embrioni in provetta e poi sopprimerli, commerciare con i gameti e ricorrere alla pratica dell’utero in affitto”. “È una questione non solo religiosa, ma etica – aggiunge Salvini – come Lega siamo impegnati per arrivare a una legge che renda questa pratica un reato universale, perseguibile penalmente anche se commesso all'estero. (Rin)