Moldova: Consiglio dell'Ue adotta nuovo quadro di sanzioni contro tentativi di destabilizzazione

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato oggi un nuovo quadro per le misure restrittive mirate che offre all'Ue la possibilità di imporre sanzioni contro le persone responsabili di sostenere o attuare azioni che minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza del Paese. "Essendo uno dei Paesi più colpiti dalle conseguenze dell'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia, assistiamo a crescenti e continui tentativi di destabilizzare la Moldova. Il nuovo regime di sanzioni ci darà la possibilità di continuare a rafforzare la resilienza del Paese, colpendo coloro che cercano di destabilizzarlo. Si tratta di un importante segnale politico del sostegno dell'Ue alla Moldova nell'attuale difficile contesto", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Grazie a questo nuovo quadro, l'Ue sarà in grado di colpire, ad esempio, le persone che ostacolano o minano il processo politico democratico, compreso lo svolgimento delle elezioni, o tentano di rovesciare l'ordine costituzionale, anche attraverso atti di violenza. Le future misure restrittive potrebbero colpire anche persone che si rendono protagoniste di gravi illeciti finanziari riguardanti i fondi pubblici e l'esportazione non autorizzata di capitali, nella misura in cui potrebbero assumere il controllo o influenzare gravemente le attività delle autorità statali£, si legge in un comunicato del Consiglio. Le sanzioni consisteranno nel congelamento dei beni e nel divieto di mettere a disposizione fondi per le persone fisiche e le entità, e nel divieto di viaggiare nell'Ue per le persone fisiche. Il quadro di misure restrittive mirate è stato adottato su richiesta della Repubblica di Moldova. (Beb)