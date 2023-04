Sanità: Boschi (Iv), riconoscere codice di identificazione malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ho chiesto al Governo che venga riconosciuto codice di identificazione delle malattie rare non diagnosticate per accedere al Servizio sanitario nazionale e alla rete di protezione sociale". Lo ha affermato Maria Elena Boschi in occasione della "Giornata mondiale delle malattie rare senza diagnosi". La stessa parlamentare ha poi ricordato che "migliaia di persone e famiglie, anche in Italia, restano senza un nome per la malattia, una cura, a volte un futuro. Eppure - sottolinea- continuano ad osare la speranza. I principiali alleati per i pazienti senza diagnosi sono la ricerca e l'innovazione tecnologica. Test genetici e genomici, medicina di precisione, database condivisi a livello internazionale, reti tra le strutture specializzate. Tutto però inizia da un numero: il codice di identificazione". Le malattie rare "spesso non hanno un nome, ma le persone che ne soffrono un nome ce l'hanno e anche un volto. La rassegnazione per noi e per loro non è una possibilità", ha concluso. (Rin)