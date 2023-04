Regno Unito: conservatori e laboristi guardano con attenzione a elezioni locali della prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno la prossima settimana le elezioni locali nel Regno Unito, il primo vero test politico per il premier Rishi Sunak, dopo la nomina alla guida del governo britannico a fine ottobre 2022. Anche il Partito laborista terrà in grande considerazione il risultato delle urne: per il leader Keir Starmer si tratta di una potenziale anticipazione del voto per le politiche in programma nel 2024, con la forza di opposizione che gode di un vantaggio cospicuo sui Conservatori, superiore ai 15 punti percentuali. Per i Tories si tratta dunque di un passaggio complicato, a causa anche della difficile situazione economica nel Regno Unito, caratterizzata da alta inflazione e costo della vita. (Rel)