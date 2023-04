Imprese: Mundys, approvato bilancio 2022, Mangoni nominato Ad e direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ordinaria dei soci di Mundys Spa presieduta da Giampiero Massolo ha oggi approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che chiude con un utile di 2.862 milioni di euro e preso atto della presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Mundys e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022. L’assemblea, a seguito delle dimissioni di Andrea Pezzangora e di Mattia Brentari, efficaci dalla data odierna, ha inoltre nominato amministratori Andrea Mangoni e Stefania Dotto. Il Consiglio di amministrazione, riunitosi a valle dell’odierna Assemblea, ha nominato Andrea Mangoni, con decorrenza dal primo maggio, Amministratore delegato e direttore generale della società, conferendo allo stesso le relative deleghe gestionali. In data 26 aprile è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Schemaquarantadue Spa e Schema Alfa Spa in Mundys Spa con decorrenza degli effetti civilistici a far data dal 30 aprile 2023 e degli effetti contabili e fiscali dal primo gennaio 2023. Il nuovo statuto di Mundys, allegato al progetto di fusione, diverrà efficace dal 30 aprile 2023 e sarà reso disponibile sul sito internet della società. A seguito della fusione il capitale sociale di Mundys rimarrà invariato e i soci di Schemaquarantadue diventeranno azionisti diretti di Mundys detenendo le medesime quote di partecipazione già detenute in Schemaquarantadue. L’azionariato di Mundys sarà quindi il seguente: 57 per cento Edizione Spa (tramite Sintonia Spa), 37,8 per cento Blackstone e 5,2 per cento Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. (Rin)