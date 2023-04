Viterbo: dieci lavoratori "a nero" nella ristorazione a Tarquinia, elevata Maxisanzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 i lavoratori irregolari individuati dai Finanzieri della Compagnia di Tarquinia nel corso dei controlli effettuati nell’ultimo mese, controlli coordinati dal comando provinciale di Viterbo, effettuati sia presso i rivenditori al dettaglio che presso le strutture ricettive e di somministrazione. All’esito dell’attività ispettiva svolta è stato rilevato l’impiego da parte di una società operante nel settore della ristorazione di 10 lavoratori subordinati irregolari, di cui 5 lavoratori “in nero”. Al trasgressore è stata contestata la “Maxisanzione” per un importo complessivo di 9mila euro e una sanzione aggiuntiva per l’omessa registrazione dei dati obbligatori sul libro unico del lavoro per un importo pari ad 500 euro. Nei confronti, invece, di un soggetto esercente l’attività di autolavaggio è stata rilevata l’omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. (Rer)