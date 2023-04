Aerospazio: Emirati, Sultan al Neyadi fa la storia diventando il primo astronauta arabo nello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astronauta degli Emirati Arabi Uniti Sultan al Neyadi ha fatto la storia, diventando il primo individuo di un Paese arabo a eseguire una passeggiata nello spazio sulla Stazione spaziale Internazionale (Iss) nella Spedizione 69 del Centro spaziale Mohammed bin Rashid. Come dichiarato dal Centro stesso, la passeggiata, iniziata alle 17:15 ora emiratina (le 15:15 in Italia) rappresenta “una nuova pietra miliare degli Emirati” che segnerà il viaggio di esplorazione spaziale araba. Ad accompagnare al Neyadi nella passeggiata di circa sei ore vi è il collega della Nasa Stephen Bowen. Tra i diversi compiti affidati ai due astronauti vi è il recupero e il riposizionamento dei poggiapiedi che gli astronauti possono utilizzare nelle future passeggiate nello spazio, la preparazione di parte della stazione per una futura installazione di pannelli solari e lo sbullonamento e il recupero di un componente hardware di comunicazione. Come evidenziato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, gli Emirati sono il decimo Paese a eseguire una passeggiata spaziale sulla Iss. (segue) (Res)