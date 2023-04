Ucraina: Michel sente Zelensky su estensione esenzione dazi doganali, attacchi Russia rafforzano nostra determinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sull'estensione della sospensione dei dazi doganali fra Ue e Ucraina e sui recenti attacchi missilistici russi che hanno colpito il Paese. Lo si apprende dallo stesso profilo Twitter di Michel. "Ho chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Abbiamo discusso dell'accordo per estendere per un altro anno le esenzioni sui dazi alle esportazioni dell'Ucraina verso l'Ue. Il sostegno militare, umanitario e politico continuerà fino a quando sarà necessario. I continui attacchi russi ai civili non fanno che rafforzare la nostra determinazione", si legge nel tweet di Michel. (Beb)