Augello: Barelli (FI), vicini ai suoi cari, lo ricordiamo con affetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Augello era un amico, un politico serio, che lavorava con passione avendo a cuore il bene comune. “Lo ricordiamo con affetto e col dolore di non poter più condividere con lui riflessioni e pensieri e con il ricordo delle battaglie politiche portate avanti - nei percorsi comuni - con stile e determinazione. Anche a nome del Gruppo Parlamentare di Forza Italia alla Camera, che rappresento - siamo vicini a tutti i suoi cari, per la grave perdita". Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. (Rin)