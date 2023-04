Perù: ministero Economia, prodotto interno lordo 2023 in crescita del 2,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Perù chiuderà il 2023 con una crescita del prodotto interno lordo (pil) pari al 2,5 per cento su anno. È la stima fatta dal ministero dell'Economia e Finanza, nel rapporto di aggiornamento delle Stime macroeconomiche 2023-2026. La corsa dell'economia, fa sapere il ministero, sarà favorita da una più alta offerta primaria, con conseguenze favorevoli sulle esportazioni, dalla ripresa dei comparti economici legati al turismo, dalla resilienza della domanda interna, parallelamente a un progressivo "attenuarsi" delle tensioni sociali. L'economia peruviana, ha spiegato il ministro, Alex Contreras Miranda, "continuerà con il suo processo di ripresa in un contesto di progressivo miglioramento della fiducia degli attori economici". In questo senso, indicazioni positive sono attese sin dal secondo trimestre, come si evince da alcuni indicatori. Per esempio, scrive il ministero, la produzione di elettricità - dato in forte correlazione con il pil - è cresciuta del 4,8 per cento a febbraio, dell'8,2 per cento a marzo e del 9,1 per cento a tutto il 24 aprile.