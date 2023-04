Perù: ministero Economia, prodotto interno lordo 2023 in crescita del 2,5 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo fare in modo che la dinamica di ripresa si consolidi nei prossimi mesi", ha detto il ministro ricordando le misure adottate "per fare fronte alle emergenze create dalle tensioni sociali" successive all'arresto dell'ex presidente, Pedro Castillo, e "alle intense piogge" che hanno causato smottamenti e crisi socio sanitarie in diversi punti del Paese. La previsione di crescita è ridotta rispetto al 3,3 per cento del rapporto elaborato lo scorso anno, per la contrazione negli investimenti privati (-0,5 per cento) nei primi tre mesi dell'anno, ma il Paese, si legge ancora, tornerà a vantare una delle principali economie della regione. Per il periodo 2024-2026 il pil dovrebbe raggiungere un tasso di crescita medio del 3,3 per cento, grazie soprattutto dalla ripresa della domanda interna legata alla realizzazione di grandi progetti di investimento, maggiore offerta primaria, principalmente di prodotti minerari, in uno scenario di ripresa del domanda esterna. (segue) (Brb)