Brasile: giustizia impone risarcimento a Eletronorte per danni a territorio indigeno

- La compagnia dell'elettricità dello stato brasiliano di Maranhao, Eletronorte, dovrà pagare un risarcimento danni in favore di 13.199 indigeni della comunità Guajajara per danni ambientali causati alle popolazioni originarie. Lo ha stabilito la Corte d'Appello ribaltando il verdetto dei giudici di primo grado che aveva assolto la compagnia. In particolare, secondo i giudici di secondo grado, la Eletronorte dovrà depositare mensilmente il valore di un salario minimo, 1320 real (238 euro) per ciascuno dei 13.199 indigeni. L'importo equivale a 17,2 milioni di real (3 milioni di euro). (segue) (Brb)