Brasile: giustizia impone risarcimento a Eletronorte per danni a territorio indigeno (2)

- Il pagamento è una compensazione finanziaria per la mancata adozione di misure contro l'impatto ambientale derivante dall'installazione di linee di trasmissione di energia nel territorio. Secondo quanto disposto dal giudice la Eletronorte dovrà inoltre "sospendere qualsiasi attività sul territorio", e ha stabilito una multa da 100.000 real al giorno (18 mila euro), in caso di mancato rispetto dell'ordine del tribunale. La decisione rappresenta una svolta nello scontro tra gli indigeni e l'azienda. Questo perché la decisione del giudice di primo grado non solo aveva negato la richiesta di risarcimento degli indigeni, ma aveva garantito alla Eletronorte un risarcimento di 50.000 real per i danni inferti dai popoli originari contro alcune strutture della linea di trasmissione elettrica. (Brb)