Brasile: governo annuncia aumento salario minimo a 1.320 real (238 euro) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Istituita per la prima volta nel 2007, la politica punta alla valorizzazione del salario minimo. La norma è stata sospesa dalla precedente amministrazione (2019-2022). La regola – spiega la nota - prevede un aumento del salario utilizzando la combinazione di due fattori: una revisione in linea con l'inflazione per mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori, e una basata sulla percentuale di variazione del Pil del due anni anteriori. Questa regola è stata fondamentale affinché il minimo raggiungesse un aumento reale del 76 per cento tra il 2003 e il 2015, e ha contribuito alla rimozione del Paese dalla mappa della fame", conclude la nota. (Brb)