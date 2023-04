Brasile-Italia: ambasciata inaugura il 2 maggio nuova cancelleria consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia inaugura la nuova cancelleria consolare il prossimo due maggio. Lo riferisce la sede diplomatica in una nota. "L'ambasciata d'Italia a Brasilia informa dal 2 maggio il ricevimento del pubblico per i servizi consolari avrà luogo negli spazi della nuova cancelleria consolare, il cui edificio è stato appena ultimato per cercare di assicurare agli utenti spazi moderni e funzionali. Per tutti gli utenti l'ingresso avverrà dal nuovo accesso alla garitta del servizio di vigilanza. La prenotazione dei servizi consolari prosegue secondo le stesse modalità adottate sinora" conclude. (Brb)