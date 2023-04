Veneto: Zaia, ricerca è settore vitale senza il quale non potremmo costruire un futuro migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Fantuz, ricercatore dell'Istituto veneto di medicina molecolare e del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova è risultato essere tra i cinque vincitori del bando 2022 di Ibsa Foundation per la ricerca scientifica. "È un vero orgoglio poter formulare i miei personali complimenti e quelli di tutta la Regione a Marco Fantuz per il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto per una ricerca che punta a studiare come sostenere l'immunità degli anziani. Un ambito importante e strategico sul quale il Vimm, con la consueta capacità di visione, ha saputo evidentemente investire", ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto. "Mi complimento con Marco per il premio e colgo l'occasione di ringraziare tutti i ragazzi che come lui operano nella ricerca, settore vitale senza il quale non potremmo pensare di costruire un futuro migliore in sanità e in tutti i settori della nostra vita", ha concluso. (Rev)