Libano: ministro Esteri Iran, il Paese ha le capacità per eleggere un capo dello Stato

- Le personalità e gli attori politici in Libano sono in grado di eleggere un nuovo presidente della Repubblica. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, in occasione di una conferenza stampa dall’ambasciata iraniana, tenuta in occasione della sua visita nel Paese dei cedri, aggiungendo che “indipendentemente dagli effetti dell'accordo iraniano-saudita sulla regione e sul Libano”, Teheran crede che le “componenti libanesi abbiano le capacità necessarie per completare il processo politico”. La Repubblica islamica “accoglierà con favore chiunque ricopra l'incarico” di capo dello Stato, ha riferito il titolare della diplomazia iraniana. Quest’ultimo ha poi menzionato le recenti visite nella regione, tra cui quella nel Sultanato dell’Oman, sottolineando che "l'Iran ha fatto dell'apertura con i Paesi vicini una priorità della sua politica estera". “Ho continuato il mio tour in Libano per consultare i libanesi sui vari sviluppi in atto", ha raccontato Amirabdollahian, secondo cui "i recenti sviluppi stanno creando un’atmosfera positiva nella regione”, area dove il Libano occupa “un posto speciale”. Il ministro ha poi fatto riferimento all’incontro con il segretario generale del movimento libanese sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, affermando che “la presenza della resistenza in prima linea in Libano attira sempre la nostra attenzione”. “Durante gli incontri con i funzionari libanesi, in particolare con il primo ministro Najib Miqati, abbiamo discusso in dettaglio le possibilità di cooperazione tra i due Paesi, soprattutto in campo economico e commerciale e nella produzione di energia elettrica”, ha poi fatto sapere Amirabdollahian.(Lib)