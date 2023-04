Energia: Germania, Rwe vuole ritirarsi dal progetto per i terminali Gnl di Ruegen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'Istituto per il nuovo clima di Berlino ha mostrato in uno studio come la Germania rischi una sovracapacità nel Gnl. L'analisi ipotizza che, entro il 2026, nel Paese entreranno in funzione 11 terminali per il gas naturale liquefatto. Gli impianti sarebbero molti di più di quelli effettivamente necessari, data la loro capacità di importazione di circa 73 miliardi di metri cubi di Gnl all'anno. Per fare un confronto, nel 2022, la Germania ha ricevuto dalla Russia 50 miliardi di metri cubi di gas naturale. Inoltre, la Repubblica federale tedesca continua a importare gas naturale tramite gasdotti dalla Norvegia e da altri Paesi. In merito agli sviluppi per i terminali di Ruegen, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima ha reso noto che “una decisione politica” sulla loro localizzazione non è stata ancora assunta. Tuttavia, la delibera dovrebbe arrivare “presto”, in coordinamento con Rwe. (Geb)