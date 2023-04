Def: via libera Camere a scostamento ma è scontro maggioranza-opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine, dopo l'incidente di percorso delle scorse ore, con la bocciatura della Relazione del governo al Parlamento sullo scostamento di bilancio, l’Aula della Camera ha approvato, stavolta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 201 deputati, contrariamente a quanto accaduto nella giornata di ieri, la risoluzione della maggioranza su una nuova Relazione. Risorse preziose, pari a 3,5 miliardi di euro quest’anno, per il taglio del cuneo fiscale, e a 4,5 miliardi di euro nel 2024, per la riduzione della pressione tributaria, in vista del varo da parte del Consiglio dei ministri, previsto il prossimo primo maggio, in occasione della festa del Lavoro, del decreto dove troverà spazio il già citato taglio del cuneo fiscale. Via libera da parte dell’Assemblea di Montecitorio anche alla risoluzione, presentata sempre dalla maggioranza, sul Documento di economia e finanza (Def) 2023. Una seduta, quella odierna, caratterizzata da momenti di tensione, in particolare durante la dichiarazione di voto del capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, protagonista di un botta e risposta con le opposizioni, in particolare con il Pd, tanto da provocare la sospensione della seduta per qualche minuto, e con i deputati democratici che hanno abbandonato l’emiciclo in segno di protesta. Lavori che hanno visto anche il malore del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, poi ripresosi. Nessun problema, infine, per il centrodestra in Senato, dove sono state approvate le proposte di risoluzione della maggioranza sia sulla nuova Relazione con cui si autorizza l’esecutivo allo scostamento di bilancio che sul Def. (Rin)