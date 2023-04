Bosnia: Federazione, Camera dei rappresentanti approva nuovo esecutivo dell’entità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti del Parlamento della Federazione di Bosnia Erzegovina, dopo diverse ore di discussione, ha votato a favore del nuovo governo dell’entità croata e musulmana. Hanno votato a favore le tre forze conosciute come Trojka, ovvero Nostro partito (Ns), Popolo e Giustizia (Nip) e Partito socialdemocratico (Sdp). Ha votato a favore anche l’Unione democratica croata (Hdz) di Bosnia Erzegovina. I voti a favore del nuovo esecutivo sono stati 51. La votazione è stata preceduta da proteste davanti al palazzo del Parlamento, dove si sono radunati i cittadini che hanno espresso insoddisfazione per la decisione dell’Alto rappresentante internazionale, Christian Schmidt, il quale ha usato i suoi poteri istituzionali, i cosiddetti “Poteri di Bonn”, per sbloccare la situazione in stallo da mesi attraverso un provvedimento ad hoc che stabiliva come valida la lista di nomine redatta il 30 marzo dalle parti. La composizione sarebbe stata poi eventualmente confermata dalla votazione, avvenuta oggi, presso la Camera dei rappresentanti. I rappresentanti del Fronte Democratico hanno lasciato la seduta e si sono uniti ai cittadini davanti all'edificio. Poco dopo hanno fatto lo stesso i deputati del Partito d’azione democratica (Sda).(Seb)