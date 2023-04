Augello: Gasparri (FI), una delle figure più significative della nostra generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Autore di libri, uomo di cultura, non soltanto politico e militante, Andrea Augello resta una delle figure più significative della nostra generazione. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. "Nella zona Aurelio in quel periodo non avevamo una sede fissa. Il nucleo dei militanti si riuniva, la domenica mattina, presso la nostra sede del quartiere Prati. Ho conosciuto allora, in anni molto lontani, Andrea Augello, che poco più che adolescente, seguiva il fratello Tony in questi incontri di speranza, impegno e militanza. Poi Andrea, negli anni, è diventato un punto di riferimento nel territorio e nelle Istituzioni. Protagonista nel movimento giovanile, poi nei vari passaggi della vita politica, protagonista della destra nella Regione Lazio, al Senato e quindi nel governo italiano. Attento ad evitare reazioni emotive ma sempre oggettivo e concreto nelle analisi e nelle proposte. Le vite di noi che abbiamo condiviso una lunga storia di militanza si sono incrociate tante volte nell'arco dei decenni. Ha affrontato con coraggio la sua malattia, frequentando, anche in questa legislatura, il Senato finché ha potuto”, sottolineato Gasparri, che aggiunge: “Non potremo mai dimenticarlo e lo dobbiamo indicare ad esempio, per capire che la politica è fatta di impegno quotidiano, di passione, di militanza, di competenza e di cultura. Lo ricorderemo non solo per il suo impegno politico, ma anche per i bei libri con cui ha ricostruito importanti pagine di storia del Novecento". (Rin)