Roma: Gualtieri, in Aula delibera nuovo Stadio frutto di lavoro serio e impegnativo

22 luglio 2021

- A Roma "giovedì andrà in Aula Giulio Cesare la delibera sul nuovo Stadio della Roma: ci approcciamo al dibattito con lo spirito di chi sta facendo un lavoro molto serio e impegnativo. Il Consiglio ha esaminato la delibera, è stato preparato il testo di un emendamento per migliorare ulteriormente, e col voto finale dell'Aula si sarà compiuto un passo importante". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso del sopralluogo ai recenti lavori di riqualificazione di via di Boccea, dove è stato installato un cordolo per aumentare e garantire la sicurezza stradale. "Dichiarato l'interesse pubblico si potrà partire col progetto definitivo, la Conferenza dei servizi decisoria e si potrà avviare la realizzazione di un'opera importante non solo per gli sportivi e per la Roma, ma anche per tutta la città e un quadrante che viene rigenerato", ha aggiunto. (Rer)