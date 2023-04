Lavoro: Cappello, idea di affiancare studenti a manager per imparare sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'idea di progetto nata nell'ambito dell patto per il lavoro a Milano consiste nell'offrire, ai ragazzi che già hanno iniziato l'università o istruzione comunque di secondo livello, la possibilità di affiancare per alcuni giorni un manager del loro campo di studi e d'interesse. Lo ha spiegato Alessia Cappello, assessore al Lavoro del Comune di Milano, durante il tavolo che si è tenuto oggi con i sottoscrittori del patto per il lavoro, a un anno dalla prima firma. L'idea, ha spiegato Cappello, "nasce da una chiacchierata con il giornalista Beppe Severgnini, che mi ha raccontato di un progetto che esiste in America e che vorremmo portare qui". Si tratta, ha poi specificato, della pratica del "job shadowing", in cui il giovane diventa "l'ombra" del manager per alcuni giorni, così da capire di più sul lavoro che aspira a fare. (Com)