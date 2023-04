Rifiuti: Ama, incontro con holding per ambiente italo-cinese, a Roma 120 nuovi mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il vertice di Ama spa ha ricevuto una delegazione della holding cinese Infore enviro e del gruppo italiano Ladurner ambiente, partecipata della prima e con sede a Bolzano. L’incontro, che si è svolto presso la sede direzionale Ama in via Calderon de la Barca, ha dato il via a uno scambio di conoscenze sulle differenti realtà industriali, focalizzate sulla gestione del ciclo dei rifiuti ed i servizi di igiene ambientale, e ad approfondimenti sulle attrezzature per la raccolta dei rifiuti di nuova generazione e a basso impatto ambientale. Lo comunica in una nota Ama. Recentemente l'azienda capitolina dei rifiuti, attraverso una procedura di gara, ha acquistato dalla Ladurner 94 veicoli leggeri con costipatore pressa-rifiuti, che costituiscono una vera novità per la flotta dell’azienda. La nuova fornitura prevede che entro la prossima estate arriveranno ed entreranno nel parco mezzi ulteriori 26 veicoli di questo tipo. Si tratta, complessivamente, di una commessa per 120 nuovi mezzi con motore endotermico e automazione elettrica, con una capacità di 75 quintali, utilizzabili principalmente per la raccolta domiciliare. (segue) (Com)