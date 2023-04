Rifiuti: Ama, incontro con holding per ambiente italo-cinese, a Roma 120 nuovi mezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il confronto con altre realtà di servizi che si muovono nello stesso perimetro offre spunti interessanti – sottolinea il Presidente di Ama Daniele Pace –. La cinese Infore ha uno spettro produttivo molto diversificato e ad oggi serve circa 100 milioni di utenti e produce 20 mila automezzi all’anno: già questi soli dati aprono scenari che meritano, per i nostri tecnici, uno studio attento. Ama sarà sempre più impegnata nella ricerca di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia per offrire ai romani un servizio con standard qualitativi migliori e questo percorso passa anche attraverso la conoscenza delle eccellenze del settore, italiane ed internazionali”. (Com)