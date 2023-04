Augello: Smeriglio (Pd), avversario colto e leale, condoglianze ai suoi cari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli avversari vanno sempre rispettati ma non sono tutti uguali. Andrea Augello è stato un avversario leale, colto, mosso da una passione autentica per la politica e la città di Roma. Una persona di una intelligenza straordinaria. Gli scambi, anche accesi, mai banali. Una volta mi ha confessato di sentirsi un po' fuori tempo, faceva fatica a ritrovarsi nelle modalità della politica contemporanea. Che la terra ti sia lieve Andrea. Fai buon viaggio". Così in una nota Massimiliano Smeriglio, Eurodeputato S&D. (Com)