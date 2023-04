Tunisia-Italia: al via la formazione di 300 giovani tunisini da inserire in aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima giornata della formazione professionale in Tunisia, ospitata presso la residenza dell’ambasciatore d’Italia, Fabrizio Saggio, dedicata all’inserimento dei primi 300 giovani tunisini nelle aziende italiane attive nel Paese nordafricano. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia a Tunisi sulla propria pagina Twitter. “Messe a sistema le capacità formative tunisine e i bisogni delle imprese italiane”, si legge nel tweet. Già nel gennaio scorso, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante una visita a Tunisi svolta insieme al vice primo ministro e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aveva affermato che “c’è la prospettiva di favorire degli investimenti in Tunisia, anche attraverso la possibilità di formare personale che possa essere utile per le aziende italiane”. L’obiettivo è fare in modo che “i giovani tunisini non sentano l’impellente bisogno di inseguire questo sogno migratorio che molto spesso li porta nei nostri Paesi a vivere poi condizioni di emarginazione e di tradimento di questo sogno, con tutto quello che ne consegue”. “Il paradigma è quello che prevede formazione e creazione di opportunità. Creazione e formazione di opportunità anche per venire in Italia, ma in maniera regolare”, aveva aggiunto il ministro.(Tut)