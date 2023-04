Augello: Capone (Ugl), storica figura Fd’I, uomo perbene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L'Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia del senatore Augello, “storica figura di riferimento di Fratelli d'Italia, uomo perbene e persona che ha dedicato con passione e trasparenza la sua vita alla politica per il bene del Paese". Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale Ugl, in occasione della morte del senatore di Fratelli d'Italia, Andrea Augello. (Rin)