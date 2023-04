G7: vice ministro Valentini in Giappone, Italia lavora su sviluppo tecnologico inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, come presidente di turno del G7 nel 2024, lavorerà per promuovere uno sviluppo tecnologico inclusivo. È questo il messaggio portato dal vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, da oggi in Giappone per partecipare al G7. Valentini questa mattina ha partecipato al "Digital Transformation Summit", organizzato dal Forum economico mondiale, presenti rappresentanti dei governi, manager di gruppi internazionali ed esponenti delle Ong. Il vice ministro ha quindi ha avviato un virtuale passaggio di testimone con l'Italia come prossima guida del G7. "Ogni G7 - ha sottolineato - riparte sempre dal lavoro fatto dalla precedente presidenza. Per quanto riguarda l'Italia gli indirizzi saranno quelli di colmare il divario interno, evitando che la trasformazione digitale possa incrementare il digital divide e anzi con l'obiettivo di ridurlo. Questo vale anche per il mondo del lavoro: sarà sempre più necessario garantire l'empowerment di lavoratori e datori di lavoro, in particolare nel tessuto di piccole e medie imprese. Dobbiamo però anche ridurre il divario esogeno, favorendo lo sviluppo della tecnologia nei Paesi emergenti". "Tutto questo - ha concluso Valentini - va fatto in un quadro di neutralità tecnologica e puntando alla transizione green e digitale. Una rivoluzione che vogliamo fare accompagnando lo sviluppo delle nuove tecnologie con la tutela dei cittadini". (Git)