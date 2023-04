Ucraina: Zelensky, non ci può essere nessun tabù su sostegno militare al nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno bisogno di armi a lungo raggio, aviazione e artiglieria, e non ci possono essere tabù in tale assistenza. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, e la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, giunti oggi in Ucraina in visita ufficiale. "Ho informato i colleghi della situazione sul campo di battaglia e ho delineato le prospettive che abbiamo ora. Credo che una delle principali conclusioni della nostra conversazione riguardi il fatto che sull'aiuto per l'Ucraina non ci può essere alcun tabù", ha detto Zelensky. Il capo dello Stato ucraino ha osservato che ogni "restrizione" sul sostegno all'Ucraina è solo "un'ulteriore opportunità per la Federazione Russa". Parlando dei bisogni dell'esercito di Kiev, Zelensky ha menzionato "le armi a lungo raggio, l'aviazione, l’artiglieria e i veicoli corazzati". "Ci stiamo preparando per una controffensiva e tutti lo sanno, quindi non parlerò dei dettagli dei nostri accordi", ha aggiunto il presidente ucraino.(Kiu)