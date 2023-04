Lavoro: Sindacati, a Pioltello ancora una morte, squarciare il velo sul mondo degli appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo Paese "si deve squarciare il velo sul mondo degli appalti, dove, da anni denunciamo una semplificazione normativa che molto spesso si tramuta in un arretramento dei controlli anche in tema di sicurezza sul lavoro". Lo affermano in una nota congiunta le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil Milano, la Fisascat Cisl Milano e la Uiltucs Lombardia commentando la morte, avvenuta stamattina di un lavoratore di 48 anni, dipendente del Gruppo Italtrans, che opera in appalto all'interno del centro distribuzione Esselunga di Limito di Pioltello. " Contestualmente, chiediamo all'azienda un incontro urgente per comprendere le esatte dinamiche dell'incidente. È inaccettabile - prosegue la nota - che in ambito lavorativo, muoiano tre persone al giorno. Non e accettabile che si perda la vita semplicemente per portare a casa uno stipendio. Evidenziamo l'urgente necessita di una maggiore attenzione e responsabilità da parte dei soggetti istituzionali e delle associazioni imprenditoriali in merito alle condizioni di lavoro in tema di salute e sicurezza". (Com)